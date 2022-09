Bologna holt Ex-Profi Motta als neuen Trainer

Die letzten Vertragsdetails mit dem gebürtigen Brasilianer, der unter anderem für den FC Barcelona, Inter Mailand und Paris Saint-Germain spielte und 2012 mit Italien Vize-Europameister wurde, seien noch zu klären. Bis Juni war Motta Coach beim Liga-Rivalen Spezia Calcio.

Nach nur drei Unentschieden in den ersten fünf Saisonspielen hatte sich Bologna von Coach Mihajlovic getrennt. Dies sei eine der schwersten Entscheidungen gewesen, hieß es. Der Ex-Profi kämpft seit 2019 gegen Leukämie und muss sich immer wieder in Behandlung begeben. Der frühere jugoslawische Fußball-Nationalspieler war seit 2019 in Bologna. Nachfolger Motta werde in den nächsten Tagen vorgestellt. Am Sonntag gegen den AC Florenz fungiert U21-Coach Luca Vigiani als Interimstrainer.