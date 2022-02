Brasilianer Neymar möchte gerne in den USA spielen

Der brasilianische Superstar Neymar kann sich vorstellen, seine Karriere eher in den USA zu beenden als in Brasilien.

«Ich weiß nicht, ob ich noch einmal in Brasilien spiele. Ich habe große Lust, in den USA zu spielen, wenigstens für eine Saison», sagte er in dem Podcast «Fenômenos» mit dem früheren brasilianischen Weltstar Ronaldo. Die Meisterschaft dort sei kurz, sodass er drei Monate Ferien hätte, sagte Neymar scherzend zur Begründung: «Da würde ich noch viele Jahre spielen.»

Auf die Frage, wie lange er vorhabe zu spielen, sagte der 30-Jährige: «Mit meinen Freunden scherze ich, dass mit 32 genug ist.» Aber ehrlich gesagt, wisse er es nicht. «Ich werde spielen, bis ich mental müde bin.» Zudem hat Neymar bei Paris Saint-Germain Vertrag bis 2025. Dann ist er 34. «Also, bis dahin spiele ich.»

In diesem Jahr steht außerdem die Weltmeisterschaft in Katar an, für die Neymar außer Brasilien auch Frankreich, Deutschland, Argentinien und Spanien als Favoriten nannte. Das seit längerem distanzierte Verhältnis der brasilianischen Fans zu ihrer Nationalmannschaft betrübt ihn. «Das ist sehr traurig, dass ich in einer Generation spiele, in der die Nationalmannschaft nicht so mehr wichtig ist.»