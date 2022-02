Chelsea-Trainer Tuchel positiv auf Corona getestet

Ob Tuchel wie geplant mit der Mannschaft zur Club-WM des Weltverbands FIFA reisen kann, ist offen. Das Turnier in den Vereinigten Arabischen Emiraten läuft bereits, Chelsea steigt als europäischer Champions-League-Sieger am kommenden Mittwoch im Halbfinale ein.

Tuchel werde das nötige Isolationsprotokoll befolgen und «hofft, später in der kommenden Woche in Abu Dhabi zur Mannschaft zurückzukehren», hieß es in der Chelsea-Mitteilung.