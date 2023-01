Club-WM-Spielplan steht - Partien in Tanger und Rabat

Der europäische Champions-League-Gewinner Real Madrid trifft in seinem Halbfinale bei der Club-Weltmeisterschaft auf die Seattle Sounders, Al Ahly SC oder Auckland City. Das ergab die Auslosung in Rabat im Gastgeberland Marokko. Zweiter Spielort bei der Vereins-Weltmeisterschaft wird Tanger sein.

Das Auftaktspiel bestreiten Al Ahly aus Kairo, Finalist der afrikanischen Champions League, und Auckland City aus Neuseeland, der Sieger der Champions League Ozeanien. Die Partie wird am 1. Februar in Tanger angepfiffen.

Der Sieger muss gegen Seattle aus der Major League Soccer ran. Die Sounders qualifizierten sich als Titelträger der Champions League für Nord- und Zentralamerika sowie die Karibik. Wer diese Partie gewinnt, muss gegen die Königlichen aus Madrid antreten.

Zudem ermitteln Afrikas Champions-League-Gewinner Wydad AC aus Casablanca und Al-Hilal aus Saudi-Arabien, Sieger der AFC Champions League, den Halbfinal-Gegner von Flameno Rio de Janeiro. Der Traditionsclub sicherte sich die Teilnahme an der Club-WM durch den Gewinn der Copa Libertadores in Südamerika. Das Endspiel ist für den 11. Februar in Rabat geplant.

FIFA-Präsident Gianni Infantino, der auch bei der Auslosung war, hatte im vergangenen Monat bekannt gegeben, dass ab 2025 32 Teams um den Titel spielen sollen. Das Turnier soll dann im Vier-Jahres-Rhythmus ausgetragen werden.