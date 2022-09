Deutscher WM-Gegner Japan nur torlos gegen Ecuador

Auch der deutsche Vorrunden-Gegner Japan ist noch nicht in WM-Form. Torhüter Daniel Schmidt bewahrte die mit etlichen Bundesligaprofis bestückten Japaner beim 0:0 gegen Ecuador in Düsseldorf vor einer Niederlage.

In der 83. Minute hielt der Keeper vom belgischen Club VV St. Truiden einen Foulelfmeter vom eingewechselten Enner Valencia von Fenerbahce Istanbul. Auch sonst rettete der in den USA geborene Schmidt Japan einige Male vor dem Rückstand.

In Ao Tanaka vom Zweitligisten Fortuna Düsseldorf, Hiroko Ito, Wataru Endo (beide VfB Stuttgart), Ritsu Doan (SC Freiburg) und Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt) kamen fünf in Deutschland beschäftigte Profis zum Einsatz. Erst nach der Einwechslung Endos und Kamadas wurden die Japaner in der zweiten Halbzeit etwas gefährlicher. Am Freitag zuvor hatte Japan ebenfalls in Düsseldorf noch 2:0 gegen die USA gewonnen.

Spielbestimmend aber war Ecuador, das am 20. November das Eröffnungsspiel der umstrittenen Weltmeisterschaft in Katar gegen das Gastgeberland bestreiten soll. Erst vor knapp zwei Wochen hatte die FIFA-Berufungskommission den Einspruch der Fußball-Verbände von Chile und Peru abgewiesen. Diese hatten moniert, dass Außenverteidiger Byron Castillo mit falschen Ausweispapieren in der WM-Qualifikation eingesetzt worden sei. Dies wurde aber zurückgewiesen. Castillo vom mexikanischen Club Leon lief auch aktuell als Rechtsverteidiger auf.

Japan, das am 23. November erster deutscher WM-Gegner in der Vorrunde ist, bestreitet am 17. November noch einen abschließenden WM-Test gegen Kanada. Ecuador hat derzeit keinen Test vor dem Start der WM in knapp zwei Monaten mehr geplant.