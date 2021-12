«Disziplinarverstoß»: Aubameyang nicht im Arsenal-Kader

Andrew Yates/CSM via ZUMA Wire/dpa/Archivbild

Foto: Andrew Yates/CSM via ZUMA Wire/dpa/Archivbild

Grund sei ein «Disziplinarverstoß», wie Arsenal-Coach Mikel Arteta vor dem Spiel mitteilte. «Das ist keine einfache Situation, und es ist keine Situation, in der wir unseren Captain sehen wollen.»

Welches Fehlverhalten dem früheren Dortmunder Aubameyang genau zur Last gelegt wurde, sagte Arteta zunächst nicht. «Ich glaube, wir waren bisher sehr konsequent, was bestimmte nicht verhandelbare Dinge in der Mannschaft angeht, die wir als Club festgelegt haben», sagte der Coach, «und deswegen ist er heute nicht dabei.»