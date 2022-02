Ex-Bayern-Profi Douglas Costa wechselt zu LA Galaxy

Der frühere Bayern-Profi Douglas Costa spielt künftig für LA Galaxy in den den USA. Der Club aus der Major League Soccer gab die Verpflichtung des 31-Jährigen bekannt, Costa kommt auf Leihbasis für sechs Monate.

Zuletzt spielte er für Grêmio in seinem Heimatland Brasilien. Sein eigentlicher Stammverein ist aber noch der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin. Ein längerfristiger Vertrag in Los Angeles sei in Vorbereitung, teilte der Club mit.

Costa war in der vergangenen Saison von Turin an den FC Bayern ausgeliehen. In den USA beginnt die Spielzeit Ende Februar.