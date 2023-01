Ex-Bundesliga-Profi Fuchs beendet seine Karriere

«Es ist eine unglaubliche Reise für meine Familie und mich gewesen», wurde er in einer Mitteilung von Charlotte FC aus der Major League Soccer zitiert.

Fuchs war im Sommer 2021 von Leicester City in die USA gewechselt. «Ich schaue mit einem großen Lächeln zurück auf die besonderen Momente, die ich mein ganzes Leben lang schätzen werde», sagte er weiter.

Fuchs absolvierte für Österreich 78 Länderspiele und war auch Kapitän der Nationalmannschaft. Mit Leicester City hatte er gleich in seiner ersten Saison in der Premiere League 2016 sensationell den Titel geholt. Zuvor hatte Fuchs in Deutschland für den VfL Bochum, den 1. FSV Mainz 05 und den FC Schalke 04 gespielt.