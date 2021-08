FC Barcelona kann auch ohne Messi siegen

Im ersten Liga-Spiel nach Lionel Messis Abschied ist der FC Barcelona zu einem Sieg gekommen. Zum Auftakt der Fußball-Saison der spanischen Primera División gewannen die Katalanen mit 4:2 (2:0) gegen Real Sociedad San Sebastian.

Überragender Spieler war der dänische Nationalspieler Martin Braithwaite. Er traf in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit und in der 59. Minute. Zudem bereitete er den Treffer von Sergi Roberto (90.+1) zum Endstand vor.

Die Gastgeber wussten auch ohne ihren einstigen Superstar Messi zu überzeugen. Der Argentinier war kurz vor der Saison zu Paris Saint-Germain gewechselt. Das Team von Trainer Ronald Koeman zeigte sich spielfreudig und lag bereits 3:0 vorn. Julen Lobete (82.) und Mikel Oyarzabal (85.) sorgten noch einmal für Spannung, als sie für die Gäste auf 2:3 verkürzten. Sergi Roberto beendete alle Zweifel.

Titelverteidiger Atlético Madrid war zuvor ebenfalls erfolgreich in die Saison gestartet. Der Meister siegte 2:1 (1:0) bei Celta Vigo. Angel Correa brachte die Mannschaft von Trainer Diego Simeone in der 23. Minute in Führung, Iago Aspas glich per Handelfmeter in der 59. Minute für Vigo aus. Nur fünf Minuten später war erneut Correa für Atlético erfolgreich.

Real Madrid setzte sich mit Ex-Bayern-Profi David Alaba bei Deportivo Alaves mit 4:1 (0:0) durch und bescherte Carlo Ancelotti ein erfolgreiches Comeback auf der Real-Trainerbank.