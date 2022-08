Für bis zu 90 Millionen: Fofana vor Wechsel zu Chelsea

Wie unter anderen der britische Sender Sky berichtete, soll die Ablösesumme für den 21-jährigen Fußballer inklusive möglicher Boni bis zu 90 Millionen Euro betragen.

Beide Clubs sollen sich am Freitag grundsätzlich auf den Transfer geeinigt haben, in der englischen Liga treffen sie an diesem Samstag in London aufeinander. Nach Angaben von Leicesters Trainer Brendan Rogers wird Fofana erneut nicht dabei sein, nachdem er bereits zuletzt nicht zum Einsatz gekommen war.

Chelseas Trainer Thomas Tuchel darf sein Team in der Partie nicht an der Seitenlinie betreuen. Der englische Fußball-Verband FA hatte seinen Einspruch gegen eine Sperre am Freitag abgewiesen. Tuchel hatte sich nach dem Londoner Duell mit Tottenham Hotspur am 14. August eine heftige Auseinandersetzung mit seinem Kollegen Antonio Conte geliefert.