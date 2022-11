Guardiola verlängert Vertrag bei Manchester City bis 2025

Der englische Fußballmeister Manchester City hat den Vertrag mit Trainer Pep Guardiola wie erwartet um zwei Jahre bis 2025 verlängert. Das gab der Club bekannt. Zuvor hatte «The Athletic» am Dienstag darüber berichtet. Guardiolas aktueller Vertrag lief nur noch bis zum kommenden Sommer.

Steht seit 2016 bei Manchester City an der Seitenlinie: Pep Guardiola hebt beide Daumen.

«Ich freue mich sehr, zwei weitere Jahre bei Manchester City zu bleiben», wurde der 51-jährige Spanier zitiert. «Vom ersten Tag an fühlte es sich besonders an, hier zu sein. Ich könnte an keinem besseren Ort sein. Ich habe immer noch das Gefühl, dass wir noch mehr zusammen erreichen können, und deshalb möchte ich bleiben und weiter um Trophäen kämpfen.»

Der ehemalige Coach des FC Barcelona und des FC Bayern München ist seit 2016 bei Manchester City. Mit dem Club gewann Guardiola jeweils viermal die englische Meisterschaft und den Ligapokal sowie einmal den FA Cup. Einen internationalen Titel konnten die Cityzens bisher aber nicht holen. Das große Ziel ist der Gewinn der Champions League.