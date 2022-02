Havertz schießt Chelsea zum Sieg gegen Palmeiras São Paulo

Der deutsche Fußball-Nationalspieler sorgte beim Finale in Abu Dhabi mit einem Elfmetertreffer in der Nachspielzeit (117. Minute) für den 2:1-Erfolg des englischen Clubs gegen Copa-Libertadores-Gewinner Palmeiras São Paulo. Nach der regulären Spielzeit hatte es zwischen dem Champions-League-Sieger und den Brasilianern 1:1 (0:0) gestanden. Vor 22871 Zuschauern hatte Romelu Lukaku (54.) die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel zunächst in Führung gebracht, Raphael Veiga (64.) sorgte ebenfalls per Handelfmeter für den zwischenzeitlichen Ausgleich.