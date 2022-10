Keane nach United-Pleite gegen City: Sollten sich schämen

«Sie sollten sich schämen. Man kann in einem Derby nicht zur Halbzeit mit 0:4 zurückliegen, aus Sicht der Spieler sollte es ihnen wirklich peinlich sein», sagte der langjährige United-Kapitän. Auch die Leistung in der zweiten Halbzeit tauge nicht als Trost.

«Ich kann mir einfach nicht vorstellen, bei einem großen Club wie Manchester United in die Kabine zu gehen und zur Halbzeit mit 0:4 hinten zu liegen», meinte Keane (51), der in den jüngsten Spielen davor noch Fortschritte beim englischen Rekordmeister gesehen hatte. «Wir haben ihnen in den letzten Wochen ein wenig Lob ausgesprochen, aber das ist ein großer Rückschritt, ein Rückschlag. Dieses Spiel war brutal», sagte Keane und schwärmte gleichzeitig vom Guardiola-Team: «Es ist ein Vergnügen, Man City zu sehen. Sie sind eines der besten Teams, die ich je gesehen habe.» Die Dreifachtorschützen Erling Haaland und Phil Foden seien brillant gewesen.

United-Coach Erik ten Hag fand ebenfalls deutliche Worte in Richtung seines Teams. «Diese Leistung ist inakzeptabel», sagte der Niederländer. Vor allem die Einstellung habe diesmal nicht gestimmt, ausgerechnet im Duell mit dem Erzrivalen. «Wenn du nicht kämpfst, wie wir es nicht getan haben, dann kommst du unter die Räder», sagte ten Hag. Seinen Spielern hätte der Glaube und Mut gefehlt. Aber: «Ich finde es gut, dass ein Team wie City dir zeigt, wo du in diesem Moment stehst. Wir werden unsere Lektion lernen, und im nächsten Spiel müssen wir es besser machen.»