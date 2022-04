Klopp nach Remis bei Man City: «Können mit Ergebnis leben»

Liverpool-Coach Jürgen Klopp war begeistert vom Topspiel in England.

«Es ist kein Weltuntergang und wir sind immer noch im Rennen», sagte Henderson nach dem 2:2 (1:2) bei Titelverteidiger Manchester City. Damit vergaben die Reds aber die letzte Gelegenheit, aus eigener Kraft die Tabellenführung in der englischen Premier League zu übernehmen.

Die Enttäuschung hielt sich aber auch bei Liverpool-Coach Jürgen Klopp in Grenzen. «Es war ein tolles Spiel», sagte Klopp. «Mit dem Ergebnis müssen wir leben und können wir leben.» Die Reds hatten in der hochklassigen Fußballpartie im Etihad-Stadion am Sonntag nach Toren von Kevin De Bruyne (5. Minute) und Gabriel Jesus (36.) zweimal einen Rückstand ausgeglichen. Diogo Jota (13.) und Sadio Mané (46.) trafen für Liverpool. «Was für ein Spiel!», schwärmte Klopp. «Das war wie ein Boxkampf, du hast deine Arme für eine Sekunde unten, kassierst einen harten Schlag und dann schüttelst du dich etwas.»

Guardiola hadert

Man City bleibt mit einem Zähler Vorsprung an der Spitze, hätte sieben Tage vor dem Saisonende allerdings mit einem Erfolg für eine Vorentscheidung im Titelrennen sorgen können. «Das war eine riesige Gelegenheit», haderte City-Coach Pep Guardiola dann auch mit dem Ergebnis - und mit einer verpassten Großchance von Riyad Mahrez in der Nachspielzeit. «Aber es sind noch viele Spiele übrig.»

Guardiolas Mannschaft hat im Saisonendspurt auf dem Papier das etwas leichtere Restprogramm, während Klopp mit Liverpool unter anderem gegen Rekordmeister Manchester United und das wieder erstarkte Tottenham Hotspur antreten muss. «Sie verlieren natürlich nicht viele Punkte, das wissen wir. Wir müssen uns auf uns konzentrieren und versuchen, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen. Und wenn sie einen Fehler machen, müssen wir da sein», sagte Henderson. Citys Torschütze Kevin De Bruyne meinte: «Ich weiß, dass viele Leute gesagt haben, dass derjenige, der heute gewinnt, den Titel holt. Aber ich glaube nicht, dass beide Teams so denken. So wie heute müssen wir für den Rest der Saison weiterspielen.»

Am Samstag treffen Man City und Liverpool zunächst erneut aufeinander. Im Wembley-Stadion in London bestreiten die beiden Topclubs das FA-Cup-Halbfinale.