Liverpool holt niederländischen Stürmer Gakpo aus Einhoven

Hatte in Eindhoven noch einen Vertrag bis 2026: Cody Gakpo.

Wie der Club aus der englischen Premier League mitteilte, hat der 23-jährige Fußball-Nationalspieler den medizinischen Test erfolgreich absolviert und persönliche Bedingungen vereinbart. Gakpo werde vorbehaltlich einer Arbeitserlaubnis mit Beginn der Winter-Transferperiode am 1. Januar offiziell Spieler im Team des deutschen Trainers Jürgen Klopp.

Über die Länge des Vertrages und die Höhe der Ablösesumme machten weder der FC Liverpool noch die PSV Angaben. «Aber das ist ein Rekordtransfer für PSV,» sagte Geschäftsführer Marcel Brands. In Tabellendritten Eindhoven hatte der Angreifer noch einen Vertrag bis 2026.

Gakpo hatte bei der Weltmeisterschaft in Katar mit drei Toren in fünf Spielen auf sich aufmerksam gemacht und war bislang in der Eredivisie mit neun Treffern bester Torschütze der Saison.