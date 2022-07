Luis Suárez kehrt nach Uruguay zurück

Er sei stolz wieder das Trikot des Vereins zu tragen, teilte der 35-Jährige in sozialen Netzwerken mit. Zuvor hatte er bereits geschrieben: «Es war beeindruckend: All die Nachrichten und Videos, die uns erreicht haben - und die uns in dieser Situation, in der wir entscheiden mussten, sehr zu Herzen gegangen sind.»

Der zuletzt vereinslose Suárez war Berichten zufolge kürzlich bei Bundesligist Borussia Dortmund ins Gespräch gebracht worden. Suárez hatte bis zum Sommer beim spanischen Club Atlético Madrid gespielt und war zuvor unter anderem für den FC Liverpool und den FC Barcelona auf Torejagd gegangen. Mit der Nationalmannschaft holte er im Juli 2011 die Copa América, den Titel bei der Südamerika-Meisterschaft.