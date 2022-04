Nächster Rückschlag für SSC Neapel im Meisterrennen

Der Tabellendritte kam daheim nur zu einem 1:1 (1:0) gegen die AS Rom. Die Führung durch Europameister Lorenzo Insigne, der bereits in der elften Minute per Foulelfmeter erfolgreich war, egalisierte Stephan El Shaarawy (90.+1) in der Nachspielzeit. Den Ausgleich hatten sich die Gäste redlich verdient. Zuletzt hatte Neapel daheim 2:3 gegen Florenz verloren.

Mit 67 Punkten liegt Napoli nach 33 von 38 Spieltagen nun schon vier Zähler hinter Spitzenreiter AC Mailand und zwei hinter Inter Mailand. Titelverteidiger Inter hat zudem eine Partie weniger absolviert. Hinter Rekordmeister Juventus Turin, der 63 Punkte hat, folgt die AS Rom von Star-Trainer José Mourinho mit 58 Zählern als Fünfter.