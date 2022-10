Olympique Marseille verliert vor Auswärtsspiel in Frankfurt

Olympique Marseille hat vor dem Champions-League-Spiel bei Eintracht Frankfurt einen Rückschlag in der französischen Meisterschaft hinnehmen müssen.

Frankfurts Ansgar Knauff (M) spielt einen Ball an Marseilles Valentin Rongier (r) vorbei.

Olympique verlor am Samstagabend das Heimspiel mit 0:1 (0:0) gegen das Überraschungsteam RC Lens. David Costa (78. Minute) erzielte das Tor für Lens, das vorerst auf den zweiten Tabellenplatz vorrückte. Marseille tritt am Mittwoch bei der Eintracht an.