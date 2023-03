Real Madrid feiert Sieg über Espanyol Barcelona

Real Madrid bleibt in der spanischen Fußball-Meisterschaft zumindest in Reichweite von Spitzenreiter FC Barcelona.

Der Rekordmeister gewann nach einem 0:1-Rückstand noch 3:1 (2:1) gegen Espanyol Barcelona und kam damit zum ersten Erfolg nach zuletzt drei Pflichtspielen ohne Sieg. Nach der schnellen Führung der Gäste durch Joselu Mato in der achten Minute drehten Vinicius Junior (22. Minute), Eder Militao (39.) und Marco Asensio (90.+3) noch die Partie.

Durch den Erfolg hat Real nun sechs Punkte Rückstand auf den FC Barcelona, der an diesem Sonntag bei Athletic Bilbao antreten muss. Trainer Carlo Ancelotti bot Toni Kroos in der Anfangsformation auf, Nationalverteidiger Antonio Rüdiger wurde in der 74. Minute eingewechselt.

Real erwartet am Mittwoch den FC Liverpool zum Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League. Das Hinspiel beim Team von Trainer Jürgen Klopp hatten die Königlichen 5:2 gewonnen.