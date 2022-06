Rüdiger zog nur Wechsel zu Real in Betracht

Im Interview mit der spanischen Fachzeitung «Marca» erwähnte der 29-Jährige den deutschen Rekordmeister zwar nicht, er sagte aber: «In dieser Zeit hat es zwar viele Gespräche gegeben, aber wenn ich ehrlich bin, habe ich nur Madrid oder Chelsea in Betracht gezogen.» Er betonte: «Die Siegermentalität von Real Madrid passt zu meinem Charakter.»

Der Verteidiger wechselt ablösefrei zum Champions-League-Sieger. Offiziell zwar erst am 1. Juli, Rüdiger soll aber bereits am 20. Juni in der spanischen Hauptstadt vorgestellt werden. Dort wird er die früheren Bayern-Profis Toni Kroos und David Alaba als Kollegen haben. Gegen die Königlichen war Rüdiger mit Chelsea im Viertelfinale der diesjährigen Champions League aus dem Wettbewerb geflogen.

Erster Kontakt zu Madrid: «Es war wie ... wow!»

Der Profi verriet, dass er bereits «im September oder Oktober» vorigen Jahres erstmals von den Madrilenen kontaktiert worden sei. «Als sich Madrid das erste Mal gemeldet hat ... stell' Dir das vor. Es war wie ... wow! Ein Club wie dieser ruft dich nicht oft an, es war unglaublich». Der Wechsel sei «ein großer Schritt» für ihn. «Wahrscheinlich der größte in meiner Karriere.» Er sei «sehr motiviert» und könne das erste Spiel im Bernabéu nicht abwarten.

Rüdiger wurde auch zum Duell zwischen Deutschland und Spanien am 27. November in der WM-Gruppenphase in Katar gefragt. «Jetzt, wo ich nach Spanien gehe, freue ich mich noch mehr darauf.» «Wenn man die Weltmeisterschaft gewinnen will, muss man die Besten schlagen. Und Spanien ist eine der besten Mannschaften.» Das letzte Spiel gegen die Spanier (0:6) sei «sehr schmerzhaft» gewesen.