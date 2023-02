Serie-A-Profi schreibt Diplomarbeit über eigenen Verein

Der italienische Nationalspieler Tommaso Pobega hat seine Qualitäten auch außerhalb des Fußball-Platzes bewiesen. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler der AC Mailand erhielt ein Diplom in Betriebswirtschaft, wie die Zeitung «Gazzetta dello Sport» berichtete. Das Thema seiner Diplomarbeit an der Fernuniversität Pegaso: Die gesellschaftliche Verantwortung des AC Mailand.

«Ich bin sehr bewegt, auch wenn es etwas ganz anderes ist als die Gefühle, die der Fußball mir geschenkt hat», sagte Pobega. Er freue sich, dass er seine Eltern glücklich gemacht habe. «Ich hoffe, dass sich die jüngeren Spieler von meinem Weg inspirieren können: es genügt, etwas Zeit den Büchern zu widmen, um große Zufriedenheit zu erlangen», sagte er weiter.

Pobega spielt seit dem vorigen Jahr bei Mailand. In der Nationalelf hat er bisher drei Länderspiele absolviert, dass erste Anfang Juni im vergangenen Jahr in der Nations-League-Partie gegen Deutschland in Bologna (1:1), wo er in der 80. Minute eingewechselt worden war.