Sky Sports: Ronaldo zurück in Manchester

Superstar Cristiano Ronaldo ist Medienberichten zufolge zurück in Manchester. Der angeblich wechselwillige Portugiese traf nach Informationen des britischen TV-Senders Sky Sports auf dem Trainingsgelände von Manchester United in Carrington ein.

CR7 brachte seinen Agenten Jorge Mendes mit. Auch Clublegende Sir Alex Ferguson wurde laut Sky Sports in Carrington gesichtet.

Zunächst war unklar, ob der portugiesische Fußball-Nationalstürmer, der die Saisonvorbereitungstour von Man United durch Thailand und Australien verpasst hatte, auch mit der Mannschaft trainieren wird oder nur zu Gesprächen mit dem Club und seinem neuen Trainer Erik ten Hag angereist ist. Die Anwesenheit von Mendes und Ferguson gilt als Indiz dafür, dass zuerst Ronaldos Zukunft geklärt werden muss.

Offiziell hat Man United ihn für unverkäuflich erklärt. Trotzdem wird seit Monaten über einen möglichen Wechsel spekuliert. Der 37-Jährige, dessen Vertrag im Old Trafford noch ein Jahr läuft, will unbedingt in der Champions League spielen. In internationalen Medien wurde CR7 mit mehreren Clubs in Verbindung gebracht, darunter der FC Bayern und Atlético Madrid. Ernsthafte Kandidaten gab es bisher jedoch nicht.