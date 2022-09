Thiago Silva verabschiedet Tuchel mit emotionaler Botschaft

Tuchel und sein Team seien nicht nur gute Fachleute gewesen, sondern darüber hinaus auch erstaunliche Menschen, schrieb der 37 Jahre alte Abwehrspieler auf Twitter. «Es war ein wirkliches Privileg, dich kennenzulernen und mit dir arbeiten zu dürfen. Danke für alles, Thomas Tuchel, ich wünschte, ich hätte hilfreicher sein können», erklärte Silva. «Gott beschütze dich und deine Familie.»

Tuchel war am Mittwoch beim Premier-League-Club freigestellt worden, nachdem der FC Chelsea am Vorabend zum Auftakt der Champions League bei Dinamo Zagreb mit 0:1 verloren hatte. Der 49 Jahre alte deutsche Trainer hatte in den gut eineinhalb Jahren seiner Amtszeit an der Stamford Bridge unter anderem die Champions League und die Club-Weltmeisterschaft gewonnen. Englischen Medienberichten zufolge soll ein angespanntes Verhältnis zur Clubführung um den neuen Besitzer Todd Boehly Grund für die Trennung gewesen sein. Am Donnerstag hatten die Blues Graham Potter vom Liga-Konkurrenten Brighton & Hove Albion als Nachfolger verpflichtet.