Tor-Spektakel nach WM-Pause: Man City siegt gegen Liverpool

Mit einem Fußball-Spektakel haben sich die beiden englischen Top-Clubs Manchester City und der FC Liverpool nach der WM-Pause zurückgemeldet - und am Ende durfte Pep Guardiola jubeln.

Der englische Meister siegte im Achtelfinale des Liga-Pokals gegen Jürgen Klopps Reds mit 3:2 (1:1). Damit hat sich für die Reds eine weitere Titelchance erledigt, nachdem der Meistertitel bei 15 Punkten Rückstand auf den FC Arsenal wohl kaum mehr möglich ist.

Als Titelverteidiger geriet der LFC dreimal in Rückstand. Bereits in der zehnten Minute eröffnete der Ex-Dortmunder Erling Haaland das Torspektakel. Riyad Mahrez (47.) und Nathan Ake (58.) erzielten die weiteren Treffer für die City-Elf, bei der Deutschlands Nationalspieler Ilkay Gündogan genauso wie der frühere Bielefelder Torwart Stefan Ortega in der Startelf stand. Fabio Carvalho (20.) und Mohamed Salah (48.) gelang zweimal für Liverpool der Ausgleich.

Wurde der Liga-Pokal in der Vergangenheit oftmals vernachlässigt, schickten Guardiola und Klopp reihenweise Stars auf das Feld. Bei City kam neben Gündogan beispielsweise auch der belgische WM-Teilnehmer Kevin De Bruyne zum Einsatz. Auf Liverpooler Seite stürmte Uruguays Darwin Núñez, Englands Mittelfeldakteur Jordan Henderson wurde eingewechselt.