Tuchel enttäuscht: Antrag zur Spiel-Verlegung abgelehnt

«Es ist schwer zu verstehen. Ich dachte, wir haben ein starkes Argument mit der Sicherheit und Gesundheit der Spieler», sagte der deutsche Coach des englischen Premier-League-Club der BBC und erklärte: «Wir haben beantragt, nicht zu spielen und die Situation unter Kontrolle zu bringen, und das wurde abgelehnt.»

Der frühere Dortmunder- und Mainzer Coach bestätigte sieben Corona-Fälle in seinem Team, darunter auch Timo Werner. Auch auf leicht erkrankten Kai Havertz und Europameister Jorginho verzichtete Tuchel, obwohl Tests negativ ausfielen. Beim Spiel in Wolverhampton sitzen lediglich vier Feldspieler auf der Bank. «Am Ende haben wir Spieler, die nach Verletzungen spielen, und wir gehen das Risiko ein», kritisierte der 48-Jährige.

In der Premier League waren dieses Wochenende insgesamt sechs Partien wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt worden. «Wir mussten drei Stunden lang im Bus zu sitzen. Wir sitzen zusammen in Besprechungen, beim Abend- und Mittagessen. Die Situation fühlt sich nicht so an, als würde sie aufhören», sagte Tuchel.