Wechsel von City-Stürmer Torres zum FC Barcelona perfekt

Die Ablösesumme für den 21 Jahre alten Wunschkandidaten des neuen Barça-Trainers Xavi Hernández sei mit 55 Millionen Euro plus zusätzlicher Zahlungen in unbekannter Höhe vereinbart, schrieb die spanische Zeitung «Mundo Deportivo» unter Berufung auf Informationen aus beiden Clubs. Die Sportzeitung «AS» schrieb von 47 Millionen Euro. Eine offizielle Bestätigung gab es am Donnerstag zunächst nicht.

Der FC Barcelona bemühe sich derzeit um den Verkauf anderer Spieler, um Ligaregeln für die Gesamtsumme der Spielergehälter einhalten zu können, schrieb die Zeitung weiter. Wenn alles nach Plan laufe, könne Torres schon im Januar für die Blaugrana spielen. Torres war erst im August 2020 für 25 Millionen Euro plus zwölf Variable vom FC Valencia nach Manchester gewechselt.

Der FC Barcelona steckt derzeit in einer tiefen sportlichen und finanziellen Krise. Den Verein drücken 1,35 Milliarden Euro Schulden und in der Tabelle liegen die Katalanen mit 18 Punkten Rückstand auf den Tabellenersten Real Madrid abgeschlagen auf Platz sieben.