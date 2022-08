«Zurück mit einem Knall»: Alaba rettet Real-Sieg

Madrid (dpa)

«Back with a bang» - zurück mit einem Knall. So verlieh der österreichische Fußball-Profi David Alaba via Twitter seiner Freude über seinen direkten Freistoß Ausdruck, der den 2:1-Erfolg von Real Madrid am ersten La-Liga-Spieltag bei Aufsteiger UD Almeria sicherstellte.

Von dpa