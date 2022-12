Bierhoff-Nachfolger: Ballack plädiert für «Findungsprozess»

Ex-Nationalspieler Michael Ballack regt bei der Neuaufstellung des DFBs einen «Findungsprozess» an.

Der Name des 46-Jährigen war in den vergangenen Tagen auch genannt worden, als es um die Neuaufstellung beim Deutschen Fußball-Bund ging. «Wenn es um den deutschen Fußball geht, sollte jeder mithelfen, der gefragt wird. Grundsätzlich aber sollte es erst mal einen Findungsprozess geben, um zu klären, wie diese Position – oder Positionen – in Zukunft inhaltlich ausgefüllt werden sollen», sagte Ballack der «Bild»-Zeitung.

Der DFB hatte am Montagabend mitgeteilt, dass Bierhoffs Vertrag aufgelöst worden sei. Über die DFB-Zukunft von Bundestrainer Hansi Flick soll an diesem Mittwoch beraten werden.