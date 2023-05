Deutsche U17 mit 5:3-Spektakel ins EM-Finale

Felcsút (dpa)

Die deutschen U17-Fußballer haben erstmals seit 2015 das Endspiel bei der Europameisterschaft erreicht. Die Mannschaft von Trainer Christian Wück setzte sich in Felcsút/Ungarn mit 5:3 (1:2) gegen Polen durch. Im Endspiel am Freitag in Budapest ist Spanien oder Frankreich der Gegner.

Von dpa