Kroos hat Rücktritt aus Nationalmannschaft nie bereut

Es habe seitdem keinen Moment gegeben, «wo ich an der bewusst getroffenen Rücktrittsentscheidung gezweifelt» hätte, sagte der 32 Jahre alte Profi von Real Madrid im Charity-Interview «#kroos90». «Dass ich nach der EM zurücktrete, damit hatte ich mich lange auseinandergesetzt», betonte Kroos.

Er bestritt insgesamt 106 Länderspiele für die deutsche Auswahl - das letzte am 29. Juni 2021 im Achtelfinale der EM. Mit einem 0:2 gegen England im Wembley-Stadion war die deutsche Mannschaft im ersten K.o.-Spiel ausgeschieden.

«Ich selbst hatte bereits nach der WM 2018 intensive Rücktrittsgedanken und habe dazu viele Gespräche mit Jogi Löw geführt», betonte Kroos in einer weiteren Antwort über den damaligen Bundestrainer. «Dass die EM mein letztes Turnier wird, stand seit 2018 fest», sagte der Weltmeister von 2014.

Die Idee zu dem Interview-Format mit Fragen von über 90 prominenten Menschen an Kroos entstand durch dessen Äußerungen in einem TV-Interview nach dem Champions-League-Triumph mit Real Madrid - Kroos' insgesamt fünftem Titel in der europäischen Meisterklasse. «Du hattest 90 Minuten Zeit, Dir vernünftige Fragen zu überlegen. Ehrlich. Und dann stellst Du mir zwei so Scheißfragen», hatte Kroos nach dem Sieg gegen den FC Liverpool in dem Interview gesagt.