Schlotterbeck vor Debüt - Ter Stegen und Trapp im Tor

Verteidiger Schlotterbeck vom SC Freiburg werde in der Partie am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Sinsheim auflaufen, kündigte Flick an. Ter Stegen und Trapp sollen für jeweils eine Halbzeit im Tor stehen. Kapitän Manuel Neuer muss damit bis Dienstag zum Duell mit der Niederlande in Amsterdam auf sein 109. Länderspiel warten.

Bei Joshua Kimmich gebe es keinen neuen Stand, berichtete Flick. Der Mittelfeldspieler war wegen der bevorstehenden Geburt seines dritten Kindes erstmal nicht zur Nationalelf gereist. «Ich glaube, er wäre gerne auch hier. Aber ich verstehe absolut, weil eine Geburt wirklich etwas besonderes ist», sagte Flick. Deswegen ist es auch ok, dass er dort ist. Wir sind in engem Austausch, wenn irgendwas passiert, wird er mich schon informieren.»