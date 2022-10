U17-Fußballer holen zweiten Sieg in EM-Qualifikation

Die deutschen U17-Fußballer haben in der EM-Qualifikation ihren zweiten Sieg geholt. Die Mannschaft von Trainer Christian Wück setzte sich in Chisinau gegen Lettland mit 2:0 (0:0) durch und baute die Tabellenführung aus.

Der Dortmunder Paris Brunner sorgte mit seinen Toren in der 58. und 79. Minute für den verdienten Erfolg. Zum Auftakt hatte es für den DFB-Nachwuchs ein 4:0 gegen Gastgeber Moldau gegeben.

Das nächste Spiel für die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) steht am Dienstag erneut in Chisinau gegen die Slowakei (12.00 Uhr) an. Die beiden besten Teams jeder der insgesamt 13 Vierergruppen sowie die vier besten Gruppendritten qualifizieren sich für die nächste Qualifikationsstufe, die sogenannte Eliterunde. Diese wird im Frühjahr 2023 ausgespielt, die EM findet dann vom 17. Mai bis 2. Juni 2023 in Ungarn statt.