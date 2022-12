England hofft auf erstes Kane-Tor - Ziel: Sieg in 90 Minuten

«Ich würde es lieben, mit zwei oder drei Toren hier zu sitzen. Aber gut, so ist es. Wir haben die Gruppenphase gemeistert. Ich fühle mich richtig gut, nun in die K.o.-Runde zu gehen», sagte der 29 Jahre alte Kane bei einer Pressekonferenz. Die Three Lions spielen am Sonntag (20.00 Uhr/MagentaTV) in Al-Chaur gegen Afrikameister Senegal. «Das wird ein harter Test. Aber hier spielst du nun mal gegen die besten Teams der Welt», fügte Torjäger Kane an.

Das Thema Elfmeterschießen begleite das Team von Gareth Southgate nicht übermäßig, stellte der Trainer klar. «Wir sind vorbereitet. Wir sind einem Prozess gefolgt. Wir haben zwei von drei Elfmeterschießen in meiner Amtszeit gewonnen», sagte Ex-Profi Southgate, der für seinen eigenen Fehlschuss bei der EM 1996 Bekanntheit erlangte.

Das wichtigste Duell vom Punkt ging 2021 aber im EM-Finale gegen Italien verloren. Eine Wiederholung gegen Senegal braucht Southgate nicht unbedingt. «Unser Ziel ist ein Sieg in 90 Minuten. Wir müssen aber auch bereit für 120 Minuten sein und ich glaube, das sind wir.»