Fünf Millionen Fans feiern Weltmeister in Buenos Aires

In Buenos Aires haben nach Angaben der Polizei rund fünf Millionen Fans die Fußball-Weltmeister um Superstar Lionel Messi gefeiert. In einem offenen Bus fuhr die Nationalmannschaft vom Gelände des Fußballverbandes AFA vor den Toren von Buenos Aires in Richtung Hauptstadt.

Angesichts der riesigen Menschenmenge kam der Bus allerdings nur langsam voran. Nach rund drei Stunden hatten die WM-Sieger immer noch nicht das Stadtzentrum erreicht. Wegen des großen Andrangs wurde auch die Route geändert: Der Bus sollte nun doch nicht zum Obelisken im Stadtzentrum fahren, wo am Sonntagabend bereits zahlreiche Fans den WM-Sieg gefeiert hatten.

Der Mittelfeldspieler Thiago Almada veröffentlichte bei Instagram ein Foto von Messi mit dem Pokal auf dem Dach des Busses, Rodrigo de Paul ein Video von den singenden und feiernden Spielern. Präsident Alberto Fernández hatte für Dienstag einen Nationalfeiertag angeordnet, damit das Land den Sieg feiern kann.

Teils chaotische Szenen

Im Laufe des Vormittags kam es vor der Feier in der argentinischen Hauptstadt zu teils chaotischen Szenen auf völlig überfüllten Bahnstationen und in den Zügen. Auch die Fluggesellschaft Aerolíneas Argentinas warnte aufgrund des Verkehrschaos vor Problemen mit verspäteten Flügen. Auch die Mobilfunknetze waren zeitweise überlastet.

Zuvor hatte Messi mit Bildern in den sozialen Medien seine Fans auf dem Laufenden gehalten. Nach der nächtlichen Ankunft in Buenos Aires und einer ersten Fahrt vorbei an tausenden Fans hatte sich Argentiniens Superstar erst mal eine kleine Auszeit gegönnt. Und dabei lag der frisch gekürte Fußball-Weltmeister nicht allein im Bett - neben ihm der goldene WM-Pokal. Der 35-Jährige postete auf Instagram drei Fotos, auf dem ersten liegt er «schlafend» im Bett, die linke Hand am Pokal, auf dem zweiten lächelt er dann mit Pokal in die Kamera und auf dem dritten ist er mit Pokal und einer Mate-Tasse zu sehen. «Guten Morgen!», schrieb Messi zu den Bildern, die schon drei Stunden nach der Veröffentlichung mehr als 28 Millionen Likes bekamen.

Messi mit Meilenstein bei Instagram

Zudem hatte Messi bei Instagram für einen Meilenstein gesorgt. Ein Post des 35-Jährigen mit Fotos, die ihn samt WM-Pokal im Jubel nach dem gewonnenen Finale gegen Frankreich am Sonntag zeigen, bekam in dem sozialen Netzwerk bis zum Vormittag mehr als 56,2 Millionen Likes mit weiter steigender Tendenz. Damit überholte Messi den Beitrag von dem Account «world_record_egg», der bislang als Instagram-Beitrag mit den meisten Likes galt. Das Foto eines Eis war am 4. Januar 2019 gepostet worden, mit dem Ziel einen Weltrekord aufzustellen. Bis zum Dienstagvormittag hatte es mehr als 55,9 Millionen Likes bekommen.

Nach der Landung auf dem Flughafen Ezeiza in der Nacht zum Dienstag war das argentinische Team, das mehr als 20 Stunden unterwegs war, zunächst mit dem Bus zum argentinischen Verband gefahren. Auch dort hatten bereits tausende Fans ihren Idolen zugejubelt. Nach einer kurzen Nach frühstückten Messi & Co., ehe dann die Parade startete.