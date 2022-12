Kroaten-Coach vor Brasilien: «Sind auch keine Außenseiter»

«Es ist kein fifty-fifty-Spiel, aber wir sind auch keine Außenseiter. Wir werden versuchen, gut zu sein», sagte Dalic in Doha. Nach dem 4:2 nach Elfmeterschießen im Achtelfinale am Montag gegen Japan spielt der Vize-Weltmeister von 2018 am Freitag (16.00 Uhr) gegen die Brasilianer.

«Realistisch gesehen ist Brasilien die stärkste Nationalmannschaft bei dieser Weltmeisterschaft. Wenn man sich die Auswahl an Spielern, die Qualität, die Breite im Kader und die Marktwerte der Spieler ansieht, ist das erschreckend», räumte Dalic ein. «Aber wir haben nichts zu befürchten. Wir müssen mit viel Vertrauen und Selbstvertrauen ins Spiel gehen, Spaß am Fußball haben.»