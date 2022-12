Kroatien-Trainer Dalic vor WM-Halbfinale: «Wir wollen mehr»

Doha (dpa)

Für Kroatiens Nationaltrainer Zlatko Dalic wäre der erneute Einzug in das Endspiel einer Fußball-Weltmeisterschaft «der größte Erfolg in unserer Geschichte». Das sagte der 56-Jährige bei der Pressekonferenz vor dem WM-Halbfinale gegen Argentinien am Dienstagabend (20.00 Uhr/ARD und MagentaTV).

Von dpa