Southgate lobt Mbappés Franzosen: «Größter Test»

Für Englands Nationaltrainer Gareth Southgate ist das Viertelfinal-Duell mit Weltmeister Frankreich so schwierig wie ein Finale.

«Das ist der größte Test, der uns erwarten kann. Sie sind Weltmeister, sie haben Tiefe, sie haben Talent, sie haben herausragende Spieler. Es ist eine fantastische Herausforderung», sagte Southgate nach dem souveränen 3:0 über Senegal am Sonntagabend in Al-Chaur. Das WM-Viertelfinale zwischen den beiden europäischen Top-Nationen am Samstag (20.00 Uhr) wird mit großer Spannung erwartet.

Southgate begeistern die ersten beiden feststehenden Viertelfinal-Duelle Frankreich gegen England sowie Niederlande gegen Argentinien. «Die Duelle haben eine fantastische Fußball-Geschichte. Es gab großartige Spiele in der Vergangenheit», sagte der Ex-Profi.

Großen Respekt hat Southgate vor Kylian Mbappé, der gegen Polen am Sonntag zwei Tore erzielte und in absoluter Topform agiert. «Er ist ein Weltklassespieler. Er hat bei dieser WM schon große Momente geliefert, auch in anderen Turnieren.» Auch Antoine Griezmann und Olivier Giroud seien phänomenale Spieler.