Southgate über Maguire: «Riesiger Teil» in zwei Turnieren

Für Englands Nationaltrainer Gareth Southgate hat Abwehrrecke Harry Maguire bei der Fußball-WM in Katar einen enormen Stellenwert bei den Three Lions.

«Er hat einen riesigen Teil ausgemacht, dass wir zwei große Turnierperformances hingelegt haben. Wir wollen, dass er das zum dritten Mal tut», sagte Southgate über den 29 Jahre alten Defensivspieler von Manchester United.

Maguire war vor ein paar Monaten für seine häufigen Fehler und Tolpatschigkeiten verhöhnt worden, ist bei dieser WM aber feste Größe im Southgate-Team. So war es auch bei der WM 2018 in Russland und der EM 2021 mit Spielen im heimischen Wembley-Stadion.

Am Samstag (20.00 Uhr) kommt es für den EM-Zweiten zum direkten Duell mit Weltmeister Frankreich und dessen Offensivabteilung um Superstar Kylian Mbappé. «Es ist eine fantastische Herausforderung. Die beiden Viertelfinals haben fantastische Fußball-Geschichte. Es gab großartige Spiele in der Vergangenheit. Für uns ist es eine brillante Gelegenheit, uns mit den Besten zu messen», sagte Southgate, der neben Mbappé auch auf Antoine Griezmann und Olivier Giroud abzielte. Maguire startete bisher in allen vier WM-Spielen in Katar und musste nur einmal vorzeitig raus, weil er sich beim 6:2 gegen Iran krank fühlte. Inzwischen ist er wieder fit.