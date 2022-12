Spiel um Platz drei für Kroaten «ein großes Finale»

Nach der klaren Halbfinal-Niederlage gegen Argentinien möchte sich die kroatische Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Katar unbedingt den dritten Platz sichern.

Für viele Teams hat das Spiel um Platz drei bei einer Weltmeisterschaft keine große Bedeutung mehr. Kroatiens Trainer Zlatko Dalic aber sagte bei einer Pressekonferenz in Doha: «Für uns ist das Spiel am Samstag ein großes Finale, kein kleines. Es geht um eine Medaille. Es ist eine große Sache, bei einer WM die Bronzemedaille zu holen.»

Die Kroaten verloren am Vorabend mit 0:3 gegen Argentinien und haben seitdem einige Personalsorgen. «Josko Gvardiol leidet an einer Fußverletzung, Marcelo Brozovic fühlt sich krank», sagte Dalic und stellte klar: «Am Samstag brauchen wir alle Spieler. Wir müssen das Team auffrischen, denn dieses Spiel ist eine große Sache für uns. Dritter oder Vierter in der Welt zu sein - das ist schon ein Unterschied.»