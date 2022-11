Klingbeil übt Kritik: «FIFA macht unseren Fußball kaputt»

Berlin (dpa)

Lars Klingbeil hat den Fußball-Weltverband FIFA in der Debatte um das Verbot der «One Love»-Kapitänsbinde bei der WM in Katar scharf kritisiert. «Die FIFA macht gerade unseren Fußball kaputt und das muss Konsequenzen haben», sagte der Co-Vorsitzende der SPD in der Sendung Frühstart von RTL/ntv.

Von dpa