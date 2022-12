Nach WM-Halbfinale: Krawalle in Brüssel, Party in Paris

Nach Marokkos Halbfinal-Niederlage bei der Fußball-Weltmeisterschaft ist es in Brüssel zu Zusammenstößen zwischen Marokko-Fans und der Polizei gekommen.

Polizisten sind nach Krawallen in der Brüsseler Innenstadt im Einsatz.

Einige Feuerwerkskörper seien in Richtung der Polizei gezündet worden, die daraufhin Wasserwerfer und Pfefferspray einsetzte, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga berichtete. Derzeit würden Personen festgenommen.

Marokkaner zwischen Frust und Stolz

In Marokko reagierten etliche Fans mit großer Enttäuschung auf das Ergebnis. In Casablanca verließen viele Menschen sichtlich frustriert die Straßencafés, als der Franzose Randal Kolo Muani in der 79. Minute das zweite Tor gegen ihr Team schoss. Andere Marokkaner bangten bis zur letzten Minute vor den Bildschirmen mit ihrer Nationalelf mit.

«Wir werden auch am Samstag das Spiel schauen», sagte eine Frau, die die Partie zusammen mit ihrer Tochter vor einem Café verfolgt hat, der dpa. Dann spielt Marokko gegen Kroatien um Platz drei.

Die meisten Lokale waren zunächst voll besetzt. Viele Menschen hatten sich nach einem regennassen Nachmittag rechtzeitig Plätze reserviert. Zum Abend hin hörte der Regen aber auf, so dass sich etliche Fans auch vor den Eingängen drängten, um einen Blick auf die Bildschirme zu erhaschen. Trotz der Niederlage zeigten viele Marokkaner ihren Stolz auf das Team mit Hupkonzerten und Gesängen.

Für Frankreich freute sich hingegen augenscheinlich niemand. Das «Café France» in der Innenstadt von Casablanca hatte passend dazu kaum Gäste während der Partie. Allerdings übertrug das nach der gegnerischen Mannschaft benannte Lokal auch das Spiel nicht.

Ganz Frankreich feiert Finaleinzug der Bleus

In Frankfreich feierten Zehntausende Menschen den Einzug ihrer Nationalmannschaft ins Finale. In Paris strömten Tausende Menschen auf die Champs-Élysées. Ein großes Polizeiaufgebot sorgte für Ordnung, zunächst gab es aber keine Berichte über gravierende Probleme mit der feiernden Menge. Auch in anderen französischen Großstädten wie Marseille, Bordeaux oder Nantes strömten die Massen trotz oft frostiger Temperaturen ins Freie, Feuerwerk wurde gezündet und hupende Autos fuhren durch die Straßen.

In Berlin sei die Stimmung dagegen insgesamt ruhig geblieben, die meisten Menschen seien nach dem Spiel schnell nach Hause gegangen, sagte ein Polizeisprecher. Man sei auf einen größeren Einsatz vorbereitet gewesen - vor allem für den Fall eines Sieges der marokkanischen Mannschaft. Im Stadtteil Berlin-Neukölln hatten Fans ein kurzes Feuerwerk gezündet.

Ein dpa-Reporter vor Ort berichtete von stolzen Fans angesichts der Leistung des Teams, das bei der WM in Katar überraschend bis ins Halbfinale gekommen war. Die Niederlage gegen Frankreich (0:2) beendete allerdings die Finalträume der Marokkaner, die als erstes afrikanisches Team bei einer WM die Runde der besten Vier erreicht hatten.