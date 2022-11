US-Präsident Biden jubelt nach WM-Sieg: «Gott, liebe sie»

Doha (dpa) -

Präsident Joe Biden hat erfreut auf das 1:0 des US-Teams gegen den Iran und den Einzug ins Achtelfinale bei der Fußball-WM in Katar reagiert. Nach einem doppelten «USA, USA»-Ruf und mit zur Faust geballter Hand berichtete Biden am Rande einer Rede zu seiner Wirtschaftspolitik in Michigan am Dienstag von einem Gespräch mit dem Team im Vorfeld und schloss: «Sie haben es geschafft! Gott, liebe sie.» Zuvor war er erneut ans Rednerpult getreten und hatte gesagt: «US eins, Iran null. Das Spiel ist aus!»

Von dpa