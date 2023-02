Benzema nach Aus: «Ich muss an das Team denken»

«Ich habe in meinem Leben noch nie aufgegeben, aber heute Abend muss ich an die Mannschaft denken, wie ich es immer getan habe», schrieb Benzema bei Instagram. «Die Vernunft sagt mir, meinen Platz jemandem zu überlassen, der unserer Mannschaft helfen kann, eine gute Weltmeisterschaft zu spielen», ergänzte Benzema und bedankte sich für alle aufmunternden Nachrichten an ihn.

Für Titelverteidiger Frankreich steht am 22. November gegen Australien das erste WM-Spiel auf dem Programm. Weitere Kontrahenten in der Vorrunde sind am 26. November Dänemark und am 30. November Tunesien.

«Trotz dieses erneuten Rückschlags für das französische Team habe ich volles Vertrauen in meine Mannschaft. Wir werden alles tun, um die immense Herausforderung zu meistern, die auf uns wartet», erklärte Nationaltrainer Didier Deschamps nach dem Ausfall Benzemas.