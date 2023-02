Japan droht Ausfall von Morita gegen Deutschland

Doha (dpa)

Deutschlands erstem WM-Gruppengegner Japan droht zum Start ins Turnier in Katar ein empfindlicher Ausfall. Mittelfeldspieler Hidemasa Morita von Sporting Lissabon kämpft mit einer Muskelverletzung in der linken Wade und konnte auch an diesem Sonntag nicht voll trainieren.

Von dpa