Martinez rechnet noch mit Lukaku-Einsatz in WM-Vorrunde

Der 29 Jahre Angreifer von Inter Mailand fällt wegen seiner wochenlangen Muskelverletzung am Beinbeuger sicher für das belgische Auftaktspiel am Mittwoch (22.00 Uhr/ARD und Magenta TV) gegen Kanada aus. «Wir sind aber mit seiner Entwicklung zufrieden. Es kann bei ihm das zweite oder dritte Spiel werden», sagte Martinez.

«Die Ärzte sagen, es wird das dritte Spiel. Wenn ich aber danach gehe, wie der Spieler sich fühlt, haben wir eine Chance auf das zweite Spiel.» Belgien trifft in der WM-Vorrunde am Sonntag noch auf Marokko und am 1. Dezember auf Kroatien. Wegen seiner hartnäckigen Verletzungsprobleme hat Lukaku in dieser Saison auch für seinen Verein Inter in der Serie A kaum gespielt.