Kamerun-Coach nach Schlaganfall bei WM: «Ich bin ein Wunder»

Rigobert Song ist sich über den Stellenwert seiner WM-Teilnahme bewusst. «Ich bin ein Wunder», sagte der Nationaltrainer Kameruns. Am 2. Oktober 2016 war der damals 40-Jährige in seinem Haus nahe Yaoundé zusammengebrochen. Die Diagnose: Schlaganfall.

Song wurde ins künstliche Koma versetzt, dann zu einer OP nach Paris ausgeflogen. Kurz vor Weihnachten meldete er sich in einem Interview mit der französischen Sporttageszeitung «L'Equipe» in der Öffentlichkeit zurück. Und erklärte, er habe praktisch keine Folgeschäden.

«Ich bin wirklich von weit her zurückgekommen», sagte der einst eisenharte Verteidiger, der unter anderem für den FC Liverpool und 2001/02 ein paar Monate für den 1. FC Köln gespielt hatte. Sein Glück sei gewesen, dass ihn ein Besucher gefunden habe. «Mein Blutdruck lag bei 25. Alles in meinem Kopf explodierte», sagte er. «Zum Glück bin ich auf die Seite gefallen bin und meine Zunge hing heraus.» Sein erster Gedanke sei der an Marc-Vivien Foé gewesen. Seinen Mitspieler, der 2003 bei einem Länderspiel in Lyon auf dem Spielfeld starb.

Als er aus dem Koma erwachte, wog der zu Profizeiten 76 kg schwere Song noch 60 Kilo. «Ich war in einem komischen Zustand.» Umso mehr weiß er zu schätzen, dass er sich heute gesund und fit fühlt und sein Heimatland bei der WM in Katar betreut. «Ich sehe vieles anders als früher», sagte er: «Ich weiß, wie schnell sich Dinge ändern können. Aber das Leben ist wunderschön.»

Sportlich hat Song seinen Traum klar geäußert. Er will mit Kamerun ins Halbfinale. Das wird nach dem 0:1 zum Auftakt gegen die Schweiz schwer. Doch Kämpfer Song bleibt unbeirrt. «Wir glauben an unseren Traum», sagte er vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Serbien am Montag (11.00 Uhr/Magenta TV) ehe zum Abschluss Rekordweltmeister Brasilien wartet: «Im Fußball ist alles möglich. Unser Ziel bleibt dasselbe. Und wir werden es erreichen.»