Romários Brief an Neymar: «Niemand verdient es mehr als du»

Brasiliens ehemaliger Ausnahmefußballer Romário hat sich kurz vor dem WM-Auftakt der Seleção mit einem emotionalen Brief an Superstar Neymar gewandt.

In dem Text mit dem Titel «Für Neymar» auf der Internetplattform «The Players Tribune» schreibt der Weltmeister von 1994: «Niemand verdient es mehr als du, diesen sechsten WM-Titel nach Hause zu bringen. Jetzt bist du dran! Ich vertraue dir. Oder besser gesagt: Brasilien vertraut dir.»

Romário schreibt in dem Brief auch über seine eigenen Erfahrungen bei der WM 1994 in den USA, wo der Druck auf den Brasilianern laut seiner Aussage enorm war. Am Ende holten sie dennoch den Titel. Genauso soll es Neymar nun auch in Katar machen, wo die Seleção zum Auftakt am Donnerstag auf Serbien trifft.

«Ich, Romário, weiß genau, wie du dich fühlst», schreibt der 56-Jährige. «Sei einfach du selbst. Die Leute werden dich so oder so kritisieren. Aber die Presse, die Fans und sogar die Gegner bewundern uns nur, wenn sie das Gefühl haben, dass eine Wahrheit in unseren Einstellungen ist. Und du weißt genau, wo ein Spieler das erreicht, oder? Auf dem Platz.»