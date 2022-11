Portugals Fernandes versteht Ronaldo: «Ist auf Tore aus»

Tore und Titel - Portugals ehrgeiziger Superstar Cristiano Ronaldo will in Katar WM-Geschichte schreiben. Das zeigt auch die Debatte um sein vermeintliches 1:0. Erledigt ist das Thema wohl noch nicht.

Ein wenig widerwillig überließ Ronaldo die große WM-Bühne dieses Mal seinem Teamkollegen. Bruno Fernandes gab Interviews, wurde bejubelt und gefeiert, Ronaldo verließ wortlos und ohne großen Trubel das Stadion.

Dabei war sich der Superstar zumindest selbst ganz sicher, dass er den Ball vor dem 1:0 noch berührt hatte. Das Tor gehört mir, zeigte Portugals Kapitän nach dem 2:0 gegen Uruguay und dem damit perfekten Achtelfinal-Einzug immer wieder an. Offiziell wurde Bruno Fernandes als Torschütze geführt, der die Diskussion mit Humor nahm: «Wir wissen, dass Ronaldo ein Stürmer ist und auf Tore aus ist», sagte er.

Zunächst schrieb der Weltverband FIFA das 1:0 nach einer Flanke von Fernandes, die an Ronaldo vorbei ins Tor segelte, Ronaldo zu, dann gab sie Fernandes als Torschützen an. Auch das 2:0 per Handelfmeter erzielte der 28-Jährige, Portugals gesetzter Elfmeterschütze Ronaldo war da schon ausgewechselt «Der Prinz», titelte die portugiesische Zeitung «A Bola» über Fernandes. Der Profi von Manchester United entwickelt sich mehr und mehr zum prägenden Spieler Portugals bei dieser WM. Schon im ersten Spiel beim 3:2 gegen Ghana überragte er mit zwei Assists, nun entschied er die Partie mit seinen zwei Toren.

Eine Rolle, die in Katar eigentlich Ronaldo für sich beanspruchen wollte. Bei seinem zehnten großen Turnier in Serie und seiner fünften WM will der 37-Jährige seinen letzten noch fehlenden internationalen Titel erobern - und sich möglichst oft in die Geschichtsbücher eintragen. Mit seinem Elfmeter-Tor zum Auftakt gegen Ghana gelang ihm dies, damit ist Ronaldo der erste Spieler, der bei fünf verschiedenen Weltmeisterschaften getroffen hat. Portugals WM-Torrekord von Eusebio mit neun Treffern verpasste er nun allerdings vorerst ganz knapp. «Ronaldo ist nur Millimeter von Eusebio entfernt», kommentierte «A Bola».

Wird Szene neu bewertet?

Doch eine Hoffnung bleibt Ronaldo: Portugiesische Medien berichteten, der Weltverband FIFA bewerte die Szene zum 1:0, als Ronaldo die Hereingabe von Fernandes mit dem Kopf wohl haarscharf verpasste, noch einmal. Demnach könnte das Tor möglicherweise doch noch Ronaldo zugesprochen werden. Die FIFA äußerte sich zunächst nicht dazu. Und auch mindestens zwei WM-Spiele hat Ronaldo nach dem Achtelfinal-Einzug noch, um sich zum großen Star des Turniers zu schießen. Der bislang herausragende Kylian Mbappé, der verletzte Neymar sowie Lionel Messi und Robert Lewandowski, die sich am Mittwoch gegenseitig aus dem Turnier befördern könnten, dürften die größten Rivalen sein.

Matchwinner Fernandes waren diese Debatten ziemlich egal. «Ich habe gejubelt, als ob Cristiano das Tor gehört hätte», sagte er. «Egal, wie man es bewertet, es ist dasselbe. Es ist wichtig, dass wir das Tor gemacht haben.» Auch Nationaltrainer Fernando Santos sah dies so, auch wenn er trotzdem das fast schon obligatorische sportliche Lob für seinen Kapitän parat hatte: «Er hat ein großartiges Spiel gemacht, so wie das gesamte Team», sagte Santos.

Denn Ronaldo ist nach wie vor der unumstrittene Superstar Portugals und sportlich unantastbar, auch wenn Fernandes bei diesem Turnier bislang mehr glänzt. Dabei haben die Debatten um Ronaldo und dessen Zukunft vor dem Turnier auch den Offensivspieler direkt beeinflusst. Bei Manchester United spielten die beiden zuletzt zusammen, nach der Trennung von Ronaldo und dem Club wurde Fernandes immer wieder nach einem möglichen Interessenkonflikt befragt. Für zusätzlichen Wirbel sorgte ein Video, das zeige, wie sich beide beim Nationalteam offensichtlich extrem kühl begrüßten. Ein Scherz, sagten Ronaldo und Fernandes anschließend und betonten ihr ausgesprochen gutes Verhältnis.