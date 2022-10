Begeistern, begleiten, binden

Gescher

Menschen für das Ehrenamt zu begeistern, ist die eine Sache. Sie aber auch nicht mit ihrer Aufgabe alleine zu lassen, sondern sie zu begleiten und damit zu binden, das ist oft noch eine größere Herausforderung – eine, die sich das „Team hinter dem Team“ beim SV Gescher auf die Fahnen geschrieben hat. „Wir wollen gerade die jungen Leute so lange wie möglich persönlich unterstützen“, sagt Oliver Sandhaus, der gemeinsam mit Titzian Heiber und Max Grimmelt diese Projektgruppe in der Jugendfußballabteilung leitet. Ein Einsatz, der für den NRW-Engagementpreis 2022 nominiert ist und für den in diesem Monat abgestimmt werden kann.

Von Frank Wittenberg