Der Käpt’n bleibt am Steuerrad

Gespielt hat er unter anderem gegen Italien und Griechenland, auch bei der U 17-Weltmeisterschaft in Dubai war er dabei. Mittlerweile heißen die Gegner Adler Weseke oder am kommenden Samstag SpVgg Vreden II, aber Marcel Probst ist keiner, der das weniger wertig findet. „In Gescher macht das riesig Spaß“, betont der 25-Jährige. „Ich möchte auch in Zukunft ein Teil dieser Mannschaft sein.“ Deshalb geht der Osterreicher in der Glockenstadt in seine nächste Saison am Ahauser Damm: Der Kapitän, der auch Anfragen aus höheren Ligen hatte, bleibt beim SV am Steuerrad.

Die Binde trägt er schon in der zweiten Saison, und das empfindet er als große Ehre. „Schließlich habe ich damit Matze Efsing beerbt“, sagt er. „Eine große Persönlichkeit.“ Mit diesem Respekt spricht er durchweg über seine Teamkollegen in der Bezirksliga – obwohl Marcel Probst in seiner Laufbahn als Fußballer schon mit ganz großen Namen auf dem Trainingsplatz stand. „Der SV Gescher war aber meine erste Station in Deutschland“, betont er. „Und hier habe ich viele Freundschaften geschlossen.“

In seiner Heimat Österreich hatte der Abwehrmann mit großen Clubs zu tun. Als 14-Jähriger wechselte er vom Wolfsberger AC in die Jugendakademie von Red Bull Salzburg, wo er vier Jahre lang blieb. „In der U 18 durfte ich mit dem Profiteam in ein Trainingslager fahren“, erinnert er sich gerne zurück. Roger Schmidt war damals der Trainer in Salzburg, und plötzlich stand Probst auf dem Trainingsplatz mit Kickern wie Marcel Sabitzer (heute Bayern München), Péter Gulásci (RB Leipzig), Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach), Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt) oder sogar Sadio Mané, der unter Jürgen Klopp beim FC Liverpool spielt und heute mit dem Senegal im Halbfinale des Afrika-Cups gegen Burkina Faso antritt. „Ein tolles Erlebnis“, lächelt der 25-Jährige, der mehrere Jugend-Länderspiele für Österreich bestritten hat und 2013 mit der U 17 bei der Weltmeisterschaft in Dubai vertreten war, wo allerdings nach den Vorrundenspielen gegen Kanada (2:2), Argentinien (2:3) und Iran (0:1) das Aus kam.

Von Salzburg aus ging es im Seniorenbereich unter anderem zum FC Liefering (2. Liga) sowie Austria Klagenfurt und USK Anif in die Dritte Liga. „Beruflich hat es mich dann nach Gescher verschlagen“, berichtet Probst, der für das Unternehmen ITM tätig ist – dort war Markus Lammerding, zugleich Vorsitzender des SV Gescher, sein erster Ansprechpartner, der seinen Mitarbeiter prompt auf den Trainingsplatz des Bezirksligisten lotste. „Unter Frank Schulz habe ich hier begonnen“, erinnert sich der Innenverteidiger, der im Sommer schon in seine vierte Saison beim SV geht.

Eine gewisse Umstellung war das schon. Von den Bergen und Seen ins flache Münsterland – „aber umso schöner ist es dann, wenn ich mal nach Hause komme“, lächelt er mit Blick auf seine Familie, die in Wolfberg/Kärnten lebt. Dazu kam er aus dem Profibereich zu den Amateuren in die Bezirksliga, aber Marcel Probst sieht das nicht als Problem. „Die Bedingungen sind doch top“, schwärmt er. „Vereine mit einer solchen Struktur und diesem Sportgelände findest du in Österreich nicht so oft.“ Dass Punktzahl und Platzierung aus der Hinserie nicht ganz zum Potenzial der Mannschaft mit Trainer Hendrik Maduschka passen, daraus macht der Kapitän kein Geheimnis. Vorne habe bisweilen die Souveränität vor dem Tor gefehlt, hinten seien einige blöde Fehler hinzugekommen – „wir wissen, dass wir mehr können“, betont er. „Wir werden bestimmt schon eine bessere Rückrunde spielen.“

Um dann in der neue Saison unter Gustav Mauritz und Bas Reekers vielleicht ein Stück weiter oben anzupacken. Mit Marcel Probst, dem Österreicher in der Glockenstadt, und mit vielen guten Jungs aus dem eigenen Talentschuppen. „Jetzt kommt ja auch noch Leo Evers aus Stadtlohn zurück“, freut sich der Käpt‘n auf weitere wertvolle Unterstützung. „Ich finde die Philosophie in Gescher, auf eigene Leute zu setzen, richtig gut!“